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В Улан-Удэ иркутянка обманула подругу на 27 тысяч

В Улан-Удэ иркутянка обманула подругу на 27 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка перевыпустила банковскую карту, которой пользовалась подруга

В производстве следствия отдела полиции №2 Улан-Удэ находится уголовное дело по статье «Кража» в отношении 23-летней жительницы Иркутской области, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В мае иркутянка приехала в Бурятию по своим делам и встретила свою 38-летнюю знакомую. В ходе разговора женщина попросила подругу из Иркутска оформить банковскую карту на своё имя и передать ей для пользования.

17 июня женщина хотела перевести имеющиеся у неё 27 тысяч рублей, но не смогла зайти в мобильное приложение банка. Подумав, что произошёл сбой, она пошла к ближайшему банкомату. При попытке использования платёжного средства женщина увидела сообщение о перевыпуске карты.

Знакомая на телефонные звонки не отвечала, и горожанка обратилась в полицию.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в Иркутской области. Девушка раскаялась, вину признала. В ходе следствия она полностью возместила причиненный ущерб.
кража
 
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