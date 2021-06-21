В Улан-Удэ иркутянка обманула подругу на 27 тысяч

Девушка перевыпустила банковскую карту, которой пользовалась подруга



В производстве следствия отдела полиции №2 Улан-Удэ находится уголовное дело по статье «Кража» в отношении 23-летней жительницы Иркутской области, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В мае иркутянка приехала в Бурятию по своим делам и встретила свою 38-летнюю знакомую. В ходе разговора женщина попросила подругу из Иркутска оформить банковскую карту на своё имя и передать ей для пользования.



17 июня женщина хотела перевести имеющиеся у неё 27 тысяч рублей, но не смогла зайти в мобильное приложение банка. Подумав, что произошёл сбой, она пошла к ближайшему банкомату. При попытке использования платёжного средства женщина увидела сообщение о перевыпуске карты.



Знакомая на телефонные звонки не отвечала, и горожанка обратилась в полицию.



Сотрудники полиции задержали подозреваемую в Иркутской области. Девушка раскаялась, вину признала. В ходе следствия она полностью возместила причиненный ущерб.

