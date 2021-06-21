В Иркутске расследуют дело о контрабанде леса

Стоимость незаконно вырубленной древесины превысила 1,5 млн рублей



Следователи линейного отдела МВД России на станции Иркутск-пассажирский возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота лесоматериалов.



Нарушение выявила Иркутская транспортная прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства в сфере оборота древесины на пунктах приёма и отгрузки, находящихся на железнодорожных тупиках.



Установлено, что в адрес владельца одного из проверяемых пунктов лес поставлялся по фиктивно заключённым договорам купли-продажи. Всего в пункте приёма и отгрузки было подготовлено к продаже 200 кубометров леса. Рыночная стоимость партии – более 1,5 млн рублей.



- По результатам проверки возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение незаконно заготовленной древесины. Нарушителям грозит до пяти лет колонии с лишением права заниматься определённой деятельностью. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

