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В Иркутске расследуют дело о контрабанде леса

В Иркутске расследуют дело о контрабанде леса
Происшествия, 
Стоимость незаконно вырубленной древесины превысила 1,5 млн рублей

Следователи линейного отдела МВД России на станции Иркутск-пассажирский возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота лесоматериалов.

Нарушение выявила Иркутская транспортная прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства в сфере оборота древесины на пунктах приёма и отгрузки, находящихся на железнодорожных тупиках.

Установлено, что в адрес владельца одного из проверяемых пунктов лес поставлялся по фиктивно заключённым договорам купли-продажи. Всего в пункте приёма и отгрузки было подготовлено к продаже 200 кубометров леса. Рыночная стоимость партии – более 1,5 млн рублей.

- По результатам проверки возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение незаконно заготовленной древесины. Нарушителям грозит до пяти лет колонии с лишением права заниматься определённой деятельностью. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте
контрабанда леса
 
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