В пригороде Улан-Удэ избили и ограбили парня, гулявшего ночью

Мужчины отобрали куртку с телефонами, деньгами и картой
Утром 19 июня в полицию Иволгинского района обратился 19-летний житель Прибайкальского района. Молодой человек рассказал полицейским, что накануне ночью стал жертвой грабежа, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Молодой человек приехал в село Поселье в гости к родственникам. Ночью он решил прогуляться по посёлку.
Выйдя на улицу, молодой человек встретил двух незнакомцев, один из которых попросил у него деньги. Втроём молодые люди дошли до круглосуточного магазина, купили алкоголь и стали распивать спиртное на лавочке. Позже к ним присоединились ещё двое молодых людей.
Во время распития спиртного один из собутыльников затеял ссору с гостем из-за незначительного повода. Молодой человек решил прервать конфликт и попытался убежать. Однако новые знакомые стали преследовать его и догнали.
25-летний молодой человек уронил парня на землю и стал избивать. После чего он снял с лежащего молодого человека куртку. В кармане куртки были два сотовых телефона, банковская карта и кошелёк с шестью тысячами рублей. После грабитель удалился со своими приятелями.
Пострадавший добрался до родственников и лёг спать. О случившимся он рассказал только наутро.
В тот же день оперативники уголовного розыска задержали нападавшего. По месту жительства у него изъяли сотовые телефоны. На деньги из кошелька он купил алкоголь и продукты, а куртку потерял.
Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за тяжкое преступление.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Дознание продолжается.
Кроме того, сотрудники полиции решают вопрос о привлечении собственника торговой точки к административной ответственности за продажу алкоголя в ночное время.
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