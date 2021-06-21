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В пригороде Улан-Удэ избили и ограбили парня, гулявшего ночью

В пригороде Улан-Удэ избили и ограбили парня, гулявшего ночью
Происшествия, 
Мужчины отобрали куртку с телефонами, деньгами и картой

Утром 19 июня в полицию Иволгинского района обратился 19-летний житель Прибайкальского района. Молодой человек рассказал полицейским, что накануне ночью стал жертвой грабежа, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Молодой человек приехал в село Поселье в гости к родственникам. Ночью он решил прогуляться по посёлку.

Выйдя на улицу, молодой человек встретил двух незнакомцев, один из которых попросил у него деньги. Втроём молодые люди дошли до круглосуточного магазина, купили алкоголь и стали распивать спиртное на лавочке. Позже к ним присоединились ещё двое молодых людей.

Во время распития спиртного один из собутыльников затеял ссору с гостем из-за незначительного повода. Молодой человек решил прервать конфликт и попытался убежать. Однако новые знакомые стали преследовать его и догнали.

25-летний молодой человек уронил парня на землю и стал избивать. После чего он снял с лежащего молодого человека куртку. В кармане куртки были два сотовых телефона, банковская карта и кошелёк с шестью тысячами рублей. После грабитель удалился со своими приятелями.

Пострадавший добрался до родственников и лёг спать. О случившимся он рассказал только наутро.

В тот же день оперативники уголовного розыска задержали нападавшего. По месту жительства у него изъяли сотовые телефоны. На деньги из кошелька он купил алкоголь и продукты, а куртку потерял.

Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за тяжкое преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Дознание продолжается.

Кроме того, сотрудники полиции решают вопрос о привлечении собственника торговой точки к административной ответственности за продажу алкоголя в ночное время.

грабеж
 
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