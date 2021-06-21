Мужчина собрал более двух килограммов конопли
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 28-летнего жителя села Сотниково. На придомовой территории его дома обнаружили мешок с коноплёй весом более двух килограммов, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мужчина признался, что коноплю он собрал днём ранее на поле в Иволгинском районе для собственного употребления. Затем «травку» спрятал в кустах сирени.
От освидетельствования мужчина отказался, в связи с чем в отношении него был составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.
Мужчина имеет непогашенную судимость за наркопреступление. Также он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, ведётся следствие.
Жители Бурятии спрятал мешок конопли в сирени
Происшествия, Фото:
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