Жители Бурятии спрятал мешок конопли в сирени

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Мужчина собрал более двух килограммов конопли



Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 28-летнего жителя села Сотниково. На придомовой территории его дома обнаружили мешок с коноплёй весом более двух килограммов, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчина признался, что коноплю он собрал днём ранее на поле в Иволгинском районе для собственного употребления. Затем «травку» спрятал в кустах сирени.



От освидетельствования мужчина отказался, в связи с чем в отношении него был составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.



Мужчина имеет непогашенную судимость за наркопреступление. Также он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, ведётся следствие.



