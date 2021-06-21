Травмы получили 45 человек
За неделю с 14 по 20 июня в Иркутской области произошло 44 ДТП с пострадавшими. В этих ДТП восемь человек погибли. 45 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
В шести ДТП водители находились в состоянии опьянения.
По информации региональной Госавтоинспекции, рейтинг причин ДТП возглавляют: несоответствие скорости конкретным условиям движения - 9 аварий, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части -9, несоблюдение очерёдности проезда - 5.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 июня, в Братском районе Иркутской области на трассе «Вилюй» произошло смертельное ДТП. При столкновении с «ВАЗом» погибла женщина-водитель «Тойоты Пассо».
За неделю в Иркутской области в ДТП погибли восемь человек
Происшествия, Фото:
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