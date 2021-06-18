Под Братском водитель «Тойоты Пассо» погибла в столкновении с «ВАЗом»





Накануне, 17 июня, в Братском районе Иркутской области на трассе «Вилюй» произошло смертельное ДТП.- Предварительно установлено, что около 15.20 часов на 58 километре автодороги «Вилюй» 52-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121», двигаясь со стороны Братска в сторону Тулуна, при повороте налево, допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Тойота Пассо», - сообщает УГИБДД по Иркутской области.В результате ДТП водитель «Тойоты» - 48-летняя женщина – скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Её 25-летний пассажир госпитализирован в больницу в Братске.