Под Братском водитель «Тойоты Пассо» погибла в столкновении с «ВАЗом»

Смертельная авария произошла на трассе «Вилюй»
Накануне, 17 июня, в Братском районе Иркутской области на трассе «Вилюй» произошло смертельное ДТП.
- Предварительно установлено, что около 15.20 часов на 58 километре автодороги «Вилюй» 52-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121», двигаясь со стороны Братска в сторону Тулуна, при повороте налево, допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Тойота Пассо», - сообщает УГИБДД по Иркутской области.
В результате ДТП водитель «Тойоты» - 48-летняя женщина – скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Её 25-летний пассажир госпитализирован в больницу в Братске.
Смертельная авария произошла на трассе «Вилюй»
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