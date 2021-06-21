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Ангарчанка отсудила у сбившего её водителя 600 тысяч

Ангарчанка отсудила у сбившего её водителя 600 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновник аварии отправился в колонию-поселение

Летом 2020 года в микрорайоне Китой в Ангарске мужчина, не справившись с управлением автомобиля «Тойота Пробокс», сбил 36-летнюю женщину.

Как следует из материалов уголовного дела, в нарушение правил, водитель не учёл дорожные условия, а именно: закругление автодороги по ходу движения автомобиля и видимость. Он не выбрал скорость, обеспечивающую ему возможность постоянного контроля за движением своего автомобиля. Чтобы избежать наезда на велосипедиста и не допустить столкновения с автомобилем скорой помощи, он стал резко поворачивать по сторонам. К несчастью, он совершил наезд на женщину-пешехода и врезался в деревянный забор дома.

Сотрудники скорой помощи, оказав пострадавшей медицинскую помощь, увезли её в больницу.

Сотрудники полиции предложили виновнику аварии пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался.

Допрошенные в судебном заседании свидетели подтвердили, что водитель автомобиля «Тойота Пробокс» был пьян.

В ходе рассмотрения дела потерпевшая заявила иск о взыскании компенсации морального вреда. После аварии она проходила длительное лечение, испытывала физические и нравственные страдания.

При назначении наказания суд учитывал наличие смягчающих наказание обстоятельств: признание вины, оказание финансовой помощи потерпевшей.

Приговором Ангарского городского суда 49-летний мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «а» ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса).

По приговору суда он проведёт четыре года в колонии-поселении.

Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшей о взыскании с подсудимого морального вреда в размере 600 тысяч рублей.


По информации пресс-службы Ангарского городского суда

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