Ангарчанка отсудила у сбившего её водителя 600 тысяч

Виновник аварии отправился в колонию-поселение



Летом 2020 года в микрорайоне Китой в Ангарске мужчина, не справившись с управлением автомобиля «Тойота Пробокс», сбил 36-летнюю женщину.



Как следует из материалов уголовного дела, в нарушение правил, водитель не учёл дорожные условия, а именно: закругление автодороги по ходу движения автомобиля и видимость. Он не выбрал скорость, обеспечивающую ему возможность постоянного контроля за движением своего автомобиля. Чтобы избежать наезда на велосипедиста и не допустить столкновения с автомобилем скорой помощи, он стал резко поворачивать по сторонам. К несчастью, он совершил наезд на женщину-пешехода и врезался в деревянный забор дома.



Сотрудники скорой помощи, оказав пострадавшей медицинскую помощь, увезли её в больницу.



Сотрудники полиции предложили виновнику аварии пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался.



Допрошенные в судебном заседании свидетели подтвердили, что водитель автомобиля «Тойота Пробокс» был пьян.



В ходе рассмотрения дела потерпевшая заявила иск о взыскании компенсации морального вреда. После аварии она проходила длительное лечение, испытывала физические и нравственные страдания.



При назначении наказания суд учитывал наличие смягчающих наказание обстоятельств: признание вины, оказание финансовой помощи потерпевшей.



Приговором Ангарского городского суда 49-летний мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «а» ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса).



По приговору суда он проведёт четыре года в колонии-поселении.



Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшей о взыскании с подсудимого морального вреда в размере 600 тысяч рублей.





По информации пресс-службы Ангарского городского суда



