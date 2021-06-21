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В Бурятии тушат сложный лесной пожар

В Бурятии тушат сложный лесной пожар
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лес горит в сложной труднодоступной местности

За прошедшие сутки в Бурятии возникло два лесных пожара. Леса загорелись в Заиграевском и Прибайкальском районах, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

В Заиграевском районе возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнём, в Прибайкальском районе – из-за сухой грозы.

 
За прошедшие сутки на тушении работало 37 сотрудников лесной охраны и привлечённых лиц. Было задействовано 14 единиц лесопожарной техники.

Лесной пожар в Заиграевском районе ликвидировали за три часа на площади 5,6 га.


На утро 21 июня тушение лесного пожара в Прибайкальском районе продолжается. Возгорание действует в сложной труднодоступной местности. Все работы по тушению проводятся вручную. Дополнительно направлена группировка пожарных-десантников Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Для доставки сотрудников авиалесоохраны и оборудования задействован вертолёт Ми-8.

В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы запрещено. Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», наибольшая площадь лесных пожаров в стране зафиксирована в Иркутской области. Там горит 32 680 га леса.

лесные пожары
 
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