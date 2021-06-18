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В Бурятии ручей вышел из берегов и может обрушить мост

В Бурятии ручей вышел из берегов и может обрушить мост
Происшествия,  Фото:минтранс Бурятии
Непростая ситуация сложилась из-за обильных осадков

Из-за проливных дождей и обильного таяния снега в Муйском районе Бурятии вышел из берегов ручей Голубой.

 
В пресс-службе минтранса Бурятии сообщили, что существует вероятность размыва опор и конусов моста через ручей, а также подходов к мосту на 341 км автомобильной дороги «Северобайкальск-Таксимо».

Водителей просят воздержать от поездок в этом направлении.

По поручению зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова для оценки ситуации на место выехали специалисты дорожно-ремонтной подрядной организации.

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