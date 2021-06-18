В Бурятии ручей вышел из берегов и может обрушить мост







В пресс-службе минтранса Бурятии сообщили, что существует вероятность размыва опор и конусов моста через ручей, а также подходов к мосту на 341 км автомобильной дороги «Северобайкальск-Таксимо».



Водителей просят воздержать от поездок в этом направлении.



По поручению зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова для оценки ситуации на место выехали специалисты дорожно-ремонтной подрядной организации.





Из-за проливных дождей и обильного таяния снега в Муйском районе Бурятии вышел из берегов ручей Голубой.