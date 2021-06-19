В Бурятии из-за грозы случился лесной пожар













В Прибайкальском районе Бурятии вчера произошёл лесной пожар. Он случился из-за сухой грозы. На тушении работало 13 человек из числа лесной охраны, задействовано 3 единицы лесопожарной техники.Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться на большую территорию. Пожар ликвидирован в течение трёх часов на площади менее 1 га.На утро 19 июня новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено.Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 86 лесных пожаров на общей площади 1,3 тысячи га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 291 лесных пожаров на общей площади 73,2 тысячи га, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.