В Бурятии из-за грозы случился лесной пожар

Огонь тушили 13 человек
В Прибайкальском районе Бурятии вчера произошёл лесной пожар. Он случился из-за сухой грозы. На тушении работало 13 человек из числа лесной охраны, задействовано 3 единицы лесопожарной техники.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться на большую территорию. Пожар ликвидирован в течение трёх часов на площади менее 1 га.
На утро 19 июня новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено.
Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 86 лесных пожаров на общей площади 1,3 тысячи га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 291 лесных пожаров на общей площади 73,2 тысячи га, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Огонь тушили 13 человек
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