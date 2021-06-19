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В Бурятии из-за грозы случился лесной пожар

В Бурятии из-за грозы случился лесной пожар
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Огонь тушили 13 человек

В Прибайкальском районе Бурятии вчера произошёл лесной пожар. Он случился из-за сухой грозы. На тушении работало 13 человек из числа лесной охраны, задействовано 3 единицы лесопожарной техники.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться на большую территорию. Пожар ликвидирован в течение трёх часов на площади менее 1 га.

На утро 19 июня новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 86 лесных пожаров на общей площади 1,3 тысячи га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 291 лесных пожаров на общей площади 73,2 тысячи га, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. 



лесные пожары
 
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