В Забайкалье у контрабандиста леса нашли пистолеты и 400 патронов

























В Забайкальском крае расследуют уголовное дело о контрабанде леса на сумму свыше 600 млн рублей. Задержаны и взяты под стражу граждане России и Китая. Во время обыска у одного из подозреваемых нашли огнестрельное оружие и боевые патроны.- В ходе обыска обнаружены и изъяты три единицы огнестрельного оружия, в том числе одна единица с глушителем, боеприпасы к ним (патроны различного калибра общим количеством более 400 штук, а также капсули и пыжи в большом количестве), - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Подозреваемый не имеет разрешения на использование оружия.Эксперты установили, что изъятое оружие изготовлено самодельным способом и пригодно к стрельбе. Так, в частности был изъят сигнальный револьвер, переделанный под патрон калибра 5,6*22 мм, газовый пистолет, переделанный для стрельбы патронами калибра 5,45*18 мм и оснащенный прибором для бесшумной стрельбы, а также самодельный пистолет под патрон калибра 9*18 мм, изготовленный с использованием деталей газового пистолета.- На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), - уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.