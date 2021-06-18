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В пригороде Улан-Удэ поймали «чёрных лесорубов»

В пригороде Улан-Удэ поймали «чёрных лесорубов»
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
«Чёрных лесорубов» нашли по следам автомобиля

Во время рейдового патрулирования лесов в пригороде Улан-Удэ сотрудники Улан-Удэнского лесничества заметили следы автомобиля.

Лесники решили оставить свой автомобиль и пешком проследовать по следам. Оставленный след вёл их глубоко в лес. Вскоре сотрудники лесничества обнаружили двух мужчин, которые рубили деревья и грузили их в автомобиль. На просьбу представить правоустанавливающие документы мужчины сознались, что спилили сосны незаконно.


«Чёрными лесорубами» оказались жители Иволгинского района.

В ходе осмотра выяснилось, что мужчины успели вырубить более пяти кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 105 тысяч рублей.

Незаконно вырубленная древесина, автомобиль Toyota Dyna и бензопила были изъяты.

В отношении нарушителей составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

О незаконных рубках и других нарушениях лесного законодательства следует сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44. Информация принимается круглосуточно.
черные лесорубы
 
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