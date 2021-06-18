Причиной пожара, вероятно, стало курение
Вечером 17 июня в селе Мухоршибирь в Бурятии сгорел тепляк – единственное жильё пенсионера.
- На момент прибытия пожарных тепляк был полностью охвачен огнём. Возгорание было ликвидировано за 13 минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В тепляке жил мужчина 1953 года рождения. Он будет переселён к родственникам, уточнили в агентстве ГО и ЧС.
Возможно, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Также 17 июня пожар произошёл в селе Старое Татаурово Прибайкальского района. Из-за короткого замыкания там загорелась баня.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в селе Оронгой Иволгинского района Бурятии произошёл пожар из-за детской шалости.
В Бурятии сгорел тепляк – жильё пенсионера
Происшествия, Фото:
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