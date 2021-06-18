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В Бурятии сгорел тепляк – жильё пенсионера

В Бурятии сгорел тепляк – жильё пенсионера
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Причиной пожара, вероятно, стало курение

Вечером 17 июня в селе Мухоршибирь в Бурятии сгорел тепляк – единственное жильё пенсионера.

- На момент прибытия пожарных тепляк был полностью охвачен огнём. Возгорание было ликвидировано за 13 минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В тепляке жил мужчина 1953 года рождения. Он будет переселён к родственникам, уточнили в агентстве ГО и ЧС.

Возможно, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Также 17 июня пожар произошёл в селе Старое Татаурово Прибайкальского района. Из-за короткого замыкания там загорелась баня.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в селе Оронгой Иволгинского района Бурятии произошёл пожар из-за детской шалости
пожар
 
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