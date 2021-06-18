В Бурятии дети устроили пожар

Пожарные потушили пламя за 12 минут
Вчера, 17 июня в селе Оронгой Иволгинского района Бурятии произошёл пожар.
- По прибытии пожарные обнаружили, что на территории жилого дома горит баня и стайка, огонь перекинулся на деревянную электроопору. Возгорание удалось потушить за 12 минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате сгорела крыша бани и повреждены её стены на общей площади 20 кв. м. Также повреждены стены и крыша стайки на общей площади 6 кв.м.
Предположительной причиной возгорания стала детская шалость.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в ночь с 16 на 17 июня в посёлке Селенгинск пожар дотла уничтожил дом, гараж и автомобиль семьи с тремя детьми
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