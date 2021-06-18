Житель Иркутской области «купил» несуществующий спортивный мотоцикл

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Продавец показал товар по видеосвязи, но после получения денег пропал



Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стал 19-летний житель города Усолье-Сибирское, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Молодой человек рассказал, что на интернет-площадке «Дром» он нашёл объявление о продаже мотоцикла марки «Ямаха» стоимостью 420 тысяч рублей.



Усольчанин связался с автором и попросил направить через мессенджер паспорт мотоцикла и паспорт продавца, а также видео, с помощью которого он мог бы оценить техническое состояние техники.



Все пожелания потенциального покупателя были исполнены. В ходе переписки и общения по видеосвязи молодой человек смог получись приличную скидку, договорившись о продаже мотоцикла, запчастей к нему и защитного костюма за 310 тысяч рублей.



При достигнутой договоренности продавец предложил внести задаток в сумме 10 тысяч рублей, а так как деньги ему требовались очень срочно, весь товар он пообещал отправить транспортной компанией.



Обещанный задаток молодой человек перевёл через онлайн-приложение, после чего позвонил в транспортную компанию, чтобы удостовериться о действительности отправки мототранспортного средства. Получив подтверждение о доставке груза, усольчанин перевёл продавцу всю сумму покупки.



Однако на следующий день после оплаты, он ещё раз решил позвонить грузоперевозчику, от которого получил неутешительный ответ о том, что заказ на перевозку мотоцикла аннулирован. Связаться с «хозяином мотоцикла» молодому человеку больше не удалось



По сведениям оперативников, продавцом являлся мужчина, имеющий в пользовании абонентский номер, зарегистрированный в республике Карелия.



В настоящее время по данному факту следователем ОВД возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

