Продавец показал товар по видеосвязи, но после получения денег пропал
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стал 19-летний житель города Усолье-Сибирское, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Молодой человек рассказал, что на интернет-площадке «Дром» он нашёл объявление о продаже мотоцикла марки «Ямаха» стоимостью 420 тысяч рублей.
Усольчанин связался с автором и попросил направить через мессенджер паспорт мотоцикла и паспорт продавца, а также видео, с помощью которого он мог бы оценить техническое состояние техники.
Все пожелания потенциального покупателя были исполнены. В ходе переписки и общения по видеосвязи молодой человек смог получись приличную скидку, договорившись о продаже мотоцикла, запчастей к нему и защитного костюма за 310 тысяч рублей.
При достигнутой договоренности продавец предложил внести задаток в сумме 10 тысяч рублей, а так как деньги ему требовались очень срочно, весь товар он пообещал отправить транспортной компанией.
Обещанный задаток молодой человек перевёл через онлайн-приложение, после чего позвонил в транспортную компанию, чтобы удостовериться о действительности отправки мототранспортного средства. Получив подтверждение о доставке груза, усольчанин перевёл продавцу всю сумму покупки.
Однако на следующий день после оплаты, он ещё раз решил позвонить грузоперевозчику, от которого получил неутешительный ответ о том, что заказ на перевозку мотоцикла аннулирован. Связаться с «хозяином мотоцикла» молодому человеку больше не удалось
По сведениям оперативников, продавцом являлся мужчина, имеющий в пользовании абонентский номер, зарегистрированный в республике Карелия.
В настоящее время по данному факту следователем ОВД возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Житель Иркутской области «купил» несуществующий спортивный мотоцикл
Происшествия, Фото:
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