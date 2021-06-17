Иркутянину назначили обязательные работы за лесной пожар





Приговор в отношении иркутянина, по вине которого сгорело 24 гектара леса, вынес накануне мировой судья. Объём уголовного дела составил два тома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.В апреле 2021 года житель мужчина находился на территории Гороховского участкового лесничества, где пас животных. Он прилёг отдохнуть, закурил и задремал. Проснулся от жара. От непотушенного окурка, упавшего в сухую траву, начался пожар. Огонь из-за порывистого ветра быстро распространялся в сторону леса. Пастух пытался потушить огонь, но безуспешно. Полыхающий лес увидели очевидцы и вызвали пожарных.Пламенем были повреждены и уничтожены сосны общим объёмом 115 кубических метров.В судебном заседании мужчина признал свою вину. Судья учёл, что он не имеет постоянного официального места работы, дохода и имущества, на которое может быть обращено взыскание. Потому наказание в виде денежного штрафа является для подсудимого заведомо не исполнимым.В итоге ему было назначено наказание – обязательные работы на срок до 200 часов. В случае злостного уклонения осуждённого от отбывания обязательных работ они будут заменены принудительными работами или лишением свободы.На сегодняшний день органы дознания государственного пожарного надзора Иркутской области зарегистрировали 163 сообщения о лесных пожарах. По всем сообщениям проводятся доследственные проверки. Возбуждены уголовные дела по фактам лесных пожаров, произошедших в Аларском, Братском, Бодайбинском районах.