Мужчина поверил лжесотруднице банка, настаивавшей на необходимости перевыпуска карты
В полицию Ангарска обратился 34-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Накануне ему позвонила неизвестная девушка и, представившись сотрудницей банка, пояснила, что ему необходимо перевыпустить карту, проведя процедуру онлайн. Мужчина согласился и вошёл в личный кабинет официального банковского приложения на своём телефон.
Оставаясь с ангарчанином на связи, незнакомка предложила ему ввести присланный в смс-сообщении код, в «окне» которое появилось поверх открытого приложения и продиктовать «роботу» слово «перевыпуск».
Выполняя указания незнакомки, мужчина открыл мошенникам доступ к своим банковским картам, в том числе кредитным. С карт списались 770 тысяч рублей.
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Ангарчанин лишился 700 тысяч после разговора с «роботом»
Происшествия, Фото:
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