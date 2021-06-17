Ангарчанин лишился 700 тысяч после разговора с «роботом»

Мужчина поверил лжесотруднице банка, настаивавшей на необходимости перевыпуска карты



В полицию Ангарска обратился 34-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Накануне ему позвонила неизвестная девушка и, представившись сотрудницей банка, пояснила, что ему необходимо перевыпустить карту, проведя процедуру онлайн. Мужчина согласился и вошёл в личный кабинет официального банковского приложения на своём телефон.



Оставаясь с ангарчанином на связи, незнакомка предложила ему ввести присланный в смс-сообщении код, в «окне» которое появилось поверх открытого приложения и продиктовать «роботу» слово «перевыпуск».



Выполняя указания незнакомки, мужчина открыл мошенникам доступ к своим банковским картам, в том числе кредитным. С карт списались 770 тысяч рублей.



Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



