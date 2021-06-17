Фатальным для мужчины оказался сбор конопли в пригороде Улан-Удэ
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор жителю Кабанского района за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.
В апреле 2021 года мужчина на открытом участке в окрестностях Улан-Удэ нарвал отрезки верхушечных стеблей дикорастущей конопли. Из неё он изготовил масло каннабиса для личного употребления. Позже мужчину задержали полицейские, обнаружившие наркотик.
На суде подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Гособвинитель предложил суду назначить реальное лишение свободы.
- Государственный обвинитель Бурятской транспортной прокуратуры исходил из того, что подсудимый ранее неоднократно судим, имеет непогашенную судимость за аналогичное преступление, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Суд признал подсудимого виновным и назначил 3 года 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.
Колонии особого режима созданы для содержания злостных нарушителей закона. Сюда отправляют самых опасных преступников, в том числе осуждённых пожизненно. Условия в них гораздо строже, чем в других исправительных учреждениях – колониях общего или строгого режима.
В Бурятии любителя конопли отправили в колонию особого режима
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