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В Бурятии любителя конопли отправили в колонию особого режима

В Бурятии любителя конопли отправили в колонию особого режима
Происшествия, 
Фатальным для мужчины оказался сбор конопли в пригороде Улан-Удэ

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор жителю Кабанского района за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.

В апреле 2021 года мужчина на открытом участке в окрестностях Улан-Удэ нарвал отрезки верхушечных стеблей дикорастущей конопли. Из неё он изготовил масло каннабиса для личного употребления. Позже мужчину задержали полицейские, обнаружившие наркотик.

На суде подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Гособвинитель предложил суду назначить реальное лишение свободы.

- Государственный обвинитель Бурятской транспортной прокуратуры исходил из того, что подсудимый ранее неоднократно судим, имеет непогашенную судимость за аналогичное преступление, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Суд признал подсудимого виновным и назначил 3 года 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

Колонии особого режима созданы для содержания злостных нарушителей закона. Сюда отправляют самых опасных преступников, в том числе осуждённых пожизненно. Условия в них гораздо строже, чем в других исправительных учреждениях – колониях общего или строгого режима.
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