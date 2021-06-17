В Иркутской области задержали сбытчиков героина





В городе Усолье-Сибирское полицейские задержали участников группы, занимающейся сбытом героина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.Сперва был задержан 39-летний мужчина, который сбыл героин. Полицейские установили, что наркотик он приобрёл у 35-летней местной жительницы. Именно она, предположительно, является лидером группы.По адресам проживания участников группы проведены обыски, изъяты деньги, банковские карты, сотовые телефоны. При обыске квартиры подозреваемой обнаружено 39 свёртков с порошкообразным веществом, которое передано на исследование.Задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за сбыт наркотиков.Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное производство или сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.В отношении подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.