 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 июня

16 июня

Популярное

В Иркутской области задержали сбытчиков героина

В Иркутской области задержали сбытчиков героина
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
В квартире подозреваемой изъяли 39 свёртков с наркотиками

В городе Усолье-Сибирское полицейские задержали участников группы, занимающейся сбытом героина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сперва был задержан 39-летний мужчина, который сбыл героин. Полицейские установили, что наркотик он приобрёл у 35-летней местной жительницы. Именно она, предположительно, является лидером группы.

По адресам проживания участников группы проведены обыски, изъяты деньги, банковские карты, сотовые телефоны. При обыске квартиры подозреваемой обнаружено 39 свёртков с порошкообразным веществом, которое передано на исследование.

Задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за сбыт наркотиков.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное производство или сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

В отношении подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.




наркотики героин
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии семейная пара обчистила дачу
В Бурятии семейная пара обчистила дачу
Происшествия, 17.06.2021
Супругам не хватало денег на выпивку, и они пошли на кражу
В Бурятии лесник предстанет перед судом за взятку
В Бурятии лесник предстанет перед судом за взятку
Происшествия, 17.06.2021
Мастер леса взял деньги с предпринимателя за незаконную «услугу»
В Иркутской области задержали сбытчиков героина
В Иркутской области задержали сбытчиков героина
Происшествия, 17.06.2021
В квартире подозреваемой изъяли 39 свёртков с наркотиками
В Забайкалье поймали подозреваемого в убийстве трёх человек
В Забайкалье поймали подозреваемого в убийстве трёх человек
Происшествия, 17.06.2021
Мужчина убил трёх человек из-за конфликта прямо на улице
Режим ЧС ввели в подтопленных садоводствах Иркутска
Режим ЧС ввели в подтопленных садоводствах Иркутска
Происшествия, 17.06.2021
Подтоплено почти 200 садовых участков
В Бурятии пьяный мотоциклист пострадал в ДТП
В Бурятии пьяный мотоциклист пострадал в ДТП
Происшествия, 17.06.2021
Водитель ранее не раз попадался пьяным за рулём
В Улан-Удэ преступник из федерального розыска попался на краже
В Улан-Удэ преступник из федерального розыска попался на краже
Происшествия, 17.06.2021
Находящийся в розыске мужчина пытался украсть алкоголь
Жителя Бурятии осудили за гибель 12-летнего мальчика в ДТП
Жителя Бурятии осудили за гибель 12-летнего мальчика в ДТП
Происшествия, 17.06.2021
Ребёнок погиб по вине пьяного водителя, вёзшего его на рыбалку
Улан-удэнца поймали в лесу с марихуаной
Улан-удэнца поймали в лесу с марихуаной
Происшествия, 16.06.2021
С мужчины взята подписка о невыезде
Жительница Бурятии украла более 700 тысяч у ветерана
Жительница Бурятии украла более 700 тысяч у ветерана
Происшествия, 16.06.2021
Женщина сочла свой приговор слишком суровым
Забайкалка оформила кредит на умершего отца и потратила деньги
Забайкалка оформила кредит на умершего отца и потратила деньги
Происшествия, 16.06.2021
Женщина воспользовалась телефоном недавно умершего отца
В Бурятии после ДТП в больницу доставили младенца
В Бурятии после ДТП в больницу доставили младенца
Происшествия, 16.06.2021
Мать везла грудного ребёнка не в детском кресле, а на руках
Под Ангарском устроили погоню за пьяным водителем Mercedes-Benz
Под Ангарском устроили погоню за пьяным водителем Mercedes-Benz
Происшествия, 16.06.2021
Водитель отказался от освидетельствования на опьянение
В центре Улан-Удэ поймали находившуюся в розыске женщину
В центре Улан-Удэ поймали находившуюся в розыске женщину
Происшествия, 16.06.2021
Внимание бдительных росгвардейцев привлекла группа людей с пакетами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^