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Режим ЧС ввели в подтопленных садоводствах Иркутска

Режим ЧС ввели в подтопленных садоводствах Иркутска
Происшествия,  Фото:ДТП 38RUS Иркутск
Подтоплено почти 200 садовых участков

На территориях садоводств Ленинского и Правобережного округов Иркутска из-за подъёма грунтовых вод топит участки. Введён режим локальной чрезвычайной ситуации. Такое решение принял мэр Иркутска Руслан Болотов на выездном совещании в посёлке имени Горького, сообщили в пресс-службе администрации города.

– На месте работает техника наших муниципальных предприятий «ИркутскАвтодор» и «Водоканал». Ведётся расчистка стоков, дренажной системы. Наряду с этим, мы запросили помощи у МЧС, чтобы нам выделили насосные станции. Сейчас откачиваем грунтовые воды, чтобы снизить их уровень, – отметил мэр. – На текущий момент эвакуация жителей не требуется, однако мы подготовили пункты временного размещения для населения. Работы продолжим вести в круглосуточном режиме, держим ситуацию на особом контроле.

Режим локальной чрезвычайной ситуации будет действовать в СНТ «Банковец», «Взаимопомощь», «Вторчермет», «Галантерея», «Наука», «Медик», «Сосна», «Имени Горького», «Бытовик», «Горняк», «Юбилейное», «Желдорформация», «Автомобилист», «Топограф», «Дорожных машин» до стабилизации ситуации. Всего на территории Ленинского округа под подтопление попали 82 садовых участка.

В Правобережном округе подтоплено 114 садовых участков. Режим локальной ЧС введен на территории СНТ «Плишкинского тракта».

Заместитель мэра – председатель комитата городского обустройства Роман Орноев доложил, что для устранения последствий подъёма грунтовых вод задействовано 16 единиц техники и более 50 человек.

– Только за прошедшие сутки была проведена расчистка более 350 метров сточных канав, проведена планировка земельных участков и опашка вокруг СНТ, – добавил Роман Орноев.

Сотрудники МКУ Иркутска «Безопасный город» ведут мониторинг районов подтопления, работает пять мобильных экипажей. 
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