Жительница Бурятии украла более 700 тысяч у ветерана

Женщина сочла свой приговор слишком суровым



3 июня в Бичурском районе Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, похитившей у ветерана более 700 тысяч рублей.



Так, летом 2020 года женщина отняла у ветерана пять тысяч рублей. Деньги она потратила на покупку спиртного и продуктов. После чего в тот же день вечером женщина – на этот раз не одна, с несовершеннолетним подельником, вновь вернулась в дом к пожилому мужчине. Она украла у него шлифовальную машину, а также более 700 тысяч рублей.



- Приговором суда ей назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима, - сообщили в Бичурском районном суде.



Осуждённая не согласилась с приговором суда, посчитав его слишком суровым. Она подала апелляционную жалобу, которая пока не рассмотрена.

