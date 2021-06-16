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В центре Улан-Удэ поймали находившуюся в розыске женщину

В центре Улан-Удэ поймали находившуюся в розыске женщину
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Внимание бдительных росгвардейцев привлекла группа людей с пакетами

Вчера на улице Смолина в Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на группу людей с пакетами возле водоколонки. В ходе досмотра и проверки документов выяснилось, что одна из женщин находится в розыске.

Лишенная родительских прав 32-летняя женщина, по данным службы судебных приставов Бурятии, длительное время уклоняется от уплаты алиментов на содержание ребёнка и скрывается.

- Задержанная жительница Улан-Удэ была передана сотрудникам УФССП - инициаторам розыска. На сегодняшний день алиментный долг составляет свыше 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

розыск Росгвардия
 
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