Иркутянку пытался обмануть «полковник полиции»

Полиция опубликовала аудиозапись разговора с мошенником



Несколько дней назад иркутянке позвонил сперва «сотрудник банка», а затем мужчина, назвавшийся реальным сотрудником полиции, руководителем одного из подразделений МВД. Он даже предложил проверить информацию о нём и его номере телефона на официальном сайте ГУ МВД России по Иркутской области. При этом мошенник использовал технологию «подменного номера».



После мошенник заявил о серьёзности ситуации и сообщил, что идёт поимка преступной группы, а женщина обязана помочь в задержании. Для этого ей нужно немедленно пройти к банкомату.



Женщина сообщила, что она инвалид, но собеседник по-прежнему настаивал на выполнении действий. Он повышал голос, пугал ответственностью и выдуманным риском лишиться денег. Однако бдительная женщина не поддалась обману.



Когда связь прервалась, женщина перезвонила по номеру телефона, указанному во входящих вызовах. Услышав голос реального сотрудника полиции, она убедилась, что её подозрения оказались не напрасными. Тогда она передала запись диалога полицейским.



Только с начала месяца телефонные мошенники обманули более 80 жителей Иркутской области. В общей сложности у них похитили 19 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские настоятельно рекомендуют не выполнять никаких действий со своими счетами по чьим-либо просьбам, каким бы именем или должностью не назвал себя собеседник.

