 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июня

15 июня

Популярное

Иркутянку пытался обмануть «полковник полиции»

Происшествия, 
Полиция опубликовала аудиозапись разговора с мошенником

Несколько дней назад иркутянке позвонил сперва «сотрудник банка», а затем мужчина, назвавшийся реальным сотрудником полиции, руководителем одного из подразделений МВД. Он даже предложил проверить информацию о нём и его номере телефона на официальном сайте ГУ МВД России по Иркутской области. При этом мошенник использовал технологию «подменного номера».

После мошенник заявил о серьёзности ситуации и сообщил, что идёт поимка преступной группы, а женщина обязана помочь в задержании. Для этого ей нужно немедленно пройти к банкомату.

Женщина сообщила, что она инвалид, но собеседник по-прежнему настаивал на выполнении действий. Он повышал голос, пугал ответственностью и выдуманным риском лишиться денег. Однако бдительная женщина не поддалась обману.

Когда связь прервалась, женщина перезвонила по номеру телефона, указанному во входящих вызовах. Услышав голос реального сотрудника полиции, она убедилась, что её подозрения оказались не напрасными. Тогда она передала запись диалога полицейским.

Только с начала месяца телефонные мошенники обманули более 80 жителей Иркутской области. В общей сложности у них похитили 19 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские настоятельно рекомендуют не выполнять никаких действий со своими счетами по чьим-либо просьбам, каким бы именем или должностью не назвал себя собеседник.
мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье нашли гараж с телами мёртвых людей
В Забайкалье нашли гараж с телами мёртвых людей
Происшествия, 16.06.2021
Страшный гараж находится около морга больницы
Иркутянку пытался обмануть «полковник полиции»
Происшествия, 16.06.2021
Полиция опубликовала аудиозапись разговора с мошенником
В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже телефона у медика
В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже телефона у медика
Происшествия, 16.06.2021
Медики отлучились, не заперев дверь кабинета
В Забайкалье осудили мужчину, избивавшего жену
В Забайкалье осудили мужчину, избивавшего жену
Происшествия, 16.06.2021
Мужчина ранее был судим за убийство
В Улан-Удэ пьяный водитель «БМВ» устроил гонки с сотрудниками ДПС
В Улан-Удэ пьяный водитель «БМВ» устроил гонки с сотрудниками ДПС
Происшествия, 16.06.2021
Сильно пьяный водитель после задержания только мычал. ВИДЕО
Улан-удэнку изнасиловали на празднике
Улан-удэнку изнасиловали на празднике
Происшествия, 16.06.2021
Девушке помогли в беде не её друзья, а случайные прохожие
Житель Бурятии убил знакомого, нанеся более 100 ударов
Житель Бурятии убил знакомого, нанеся более 100 ударов
Происшествия, 16.06.2021
Когда раненый терял сознание, изверг приводил его в чувство и продолжал избивать
В Улан-Удэ друзья взломали магазин ради пива и снеков
В Улан-Удэ друзья взломали магазин ради пива и снеков
Происшествия, 16.06.2021
Взломщиков задержали спустя полчаса после преступления
Читинка случайно убила свою сестру в кафе
Читинка случайно убила свою сестру в кафе
Происшествия, 16.06.2021
Женщина получила смертельные травмы, ударившись о кафель
В Улан-Удэ школьник ограбил студентку
В Улан-Удэ школьник ограбил студентку
Происшествия, 16.06.2021
Школьник вынул телефон из кармана джинсов
В Иркутске подтопило около 200 приусадебных участков
В Иркутске подтопило около 200 приусадебных участков
Происшествия, 16.06.2021
Подтопление произошло из-за подъёма грунтовых вод
В Бурятии мошенник обманул двух наивных женщин
В Бурятии мошенник обманул двух наивных женщин
Происшествия, 16.06.2021
Мошеннику удалось выпросить чужие паспортные данные и банковские карты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^