В Улан-Удэ ищут подозреваемую в краже телефона у медика

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Приметы подозреваемой: европейской внешности, на вид 45-50 лет, среднего телосложения, волосы светлые с сединой, собраны в хвост.



Была одета: ветровка светлая, футболка синего цвета, брюки и обувь тёмные.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(983)420-62-02, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).





Полиция разыскивает подозреваемую в краже сотового телефона из медицинского учреждения на улице Геологическая в Улан-Удэ.- Инцидент произошёл утром 9 июня. Принадлежащий медработнику гаджет похитила посетительница в момент отсутствия в помещении персонала. Сотрудники отлучились, не заперев дверь. Ущерб составил 14,5 тысяч рублей, - сообщает МВД по Бурятии.