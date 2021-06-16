В Забайкалье осудили мужчину, избивавшего жену

Мужчина ранее был судим за убийство



В Агинском районе Забайкальского края осудили «кухонного боксёра» из села Судунтуй. Он признан виновным в истязании и угрозе убийством.



Ранее судимый за убийство мужчина с июля 2019 года по май 2020 года дома не менее трёх раз угрожал убийством супруге. Также он периодически избивал её.



- Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.



Приговор вступил в законную силу.

