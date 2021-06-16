В Бурятии попытка окурить огород от тли окончилась пожаром





Вечером 15 июня в ДНТ «Космос» Тарбагатайского района Бурятии загорелась теплица.Приехавшие пожарные ликвидировали возгорание за три минуты.- В результате пожара повреждён каркас теплицы изнутри, частично оплавлено покрытие поликарбоната на общей площади 3 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Предположительная причина пожара – загорание дымовой шашки при окуривании теплицы от тли.