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В Бурятии попытка окурить огород от тли окончилась пожаром

В Бурятии попытка окурить огород от тли окончилась пожаром
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл из-за дымовой шашки

Вечером 15 июня в ДНТ «Космос» Тарбагатайского района Бурятии загорелась теплица.

Приехавшие пожарные ликвидировали возгорание за три минуты.

- В результате пожара повреждён каркас теплицы изнутри, частично оплавлено покрытие поликарбоната на общей площади 3 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Предположительная причина пожара – загорание дымовой шашки при окуривании теплицы от тли.

пожар
 
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