В Улан-Удэ школьник ограбил студентку

Школьник вынул телефон из кармана джинсов



Вечером 11 июня в отдел полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ поступило заявление о грабеже от 19-летней студентки ВУЗа. На улице Гагарина во время прогулки с подругой к ней подошёл подросток. Он вынул из заднего кармана джинсов телефон, после чего убежал. Ущерб составил более 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - 14-летнего школьника. У него изъят телефон девушки.



Телефон он вначале планировал продать, а затем оставил для личного пользования.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Подросток состоит на профилактическом учёте в ПДН.

