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В Улан-Удэ школьник ограбил студентку

В Улан-Удэ школьник ограбил студентку
Происшествия, 
Школьник вынул телефон из кармана джинсов

Вечером 11 июня в отдел полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ поступило заявление о грабеже от 19-летней студентки ВУЗа. На улице Гагарина во время прогулки с подругой к ней подошёл подросток. Он вынул из заднего кармана джинсов телефон, после чего убежал. Ущерб составил более 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - 14-летнего школьника. У него изъят телефон девушки.

Телефон он вначале планировал продать, а затем оставил для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Подросток состоит на профилактическом учёте в ПДН.
грабеж
 
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