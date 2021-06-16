Школьник вынул телефон из кармана джинсов
Вечером 11 июня в отдел полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ поступило заявление о грабеже от 19-летней студентки ВУЗа. На улице Гагарина во время прогулки с подругой к ней подошёл подросток. Он вынул из заднего кармана джинсов телефон, после чего убежал. Ущерб составил более 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - 14-летнего школьника. У него изъят телефон девушки.
Телефон он вначале планировал продать, а затем оставил для личного пользования.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Подросток состоит на профилактическом учёте в ПДН.
В Улан-Удэ школьник ограбил студентку
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