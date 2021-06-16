В Иркутске подтопило около 200 приусадебных участков

Подтопление произошло из-за подъёма грунтовых вод



В Иркутске устраняют подтопления дачных участков из-за подъёма грунтовых вод. Частично подтоплено около 200 участков. Наиболее напряжённая ситуация складывается в Правобережном и Ленинском округах, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.



– Вместе с главами округов проехали более 15 СНТ Иркутска, где наблюдаются подтопления. В наиболее проблемные места уже выведена техника МУП «ИркутскАвтодор» и МУП «Водоканал», там ведётся прочистка водоотводящих канав, дренажных систем. В СНТ «Кооператор» и «Восток» работает четыре единицы техники и 10 человек. Также уже проведена работа по отсыпке и подъёму трансформатора в посёлке им. Горького, –сообщил заместитель мэра Иркутска – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.



– Вместе с представителями министерства экологии, Иркутского района, Мамонского муниципального образования выехали на место подтоплений рядом с поселком им. Горького для проведения оперативного совещания. На месте скоординировали работу оперативных служб и наметили ближайшие мероприятия по устранению подтоплений, – добавил первый заместитель мэра Иркутска Антон Красноштанов.



По словам специалистов, текущий подъём грунтовых вод в Правобережном и Ленинском округах вызван схожими техногенными факторами. Среди них массовая застройка территорий с пониженным рельефом, как следствие – изменение гидрологии больших пространств, в том числе пойм рек и болот. Также одна из причин – засыпка собственниками участков систем стоков воды.



– Необходимо подойти к решению этого вопроса комплексно. Вместе с расчисткой дренажных систем внутри СНТ нужно урегулировать систему выделения земельных участков в потенциально проблемных местах, а также проработать мероприятия по мелиорации болотистых участков. Для этого подключаем профильные службы, прорабатываем вопрос с областным министерством, – отметил заместитель мэра – руководитель аппарата Андрей Южаков.



Сотрудники МКУ города Иркутска «Безопасный город» в круглосуточном режиме проводят мониторинг районов возможного подтопления. На территории города работает пять экипажей. В случае, если потребуется эвакуация жителей, подготовлены пункты временного размещения для пострадавших.



С начала июня в Иркутске выпало 58 мм осадков при месячной норме в 68 мм.

