В Иркутске подтопило около 200 приусадебных участков

Подтопление произошло из-за подъёма грунтовых вод
В Иркутске устраняют подтопления дачных участков из-за подъёма грунтовых вод. Частично подтоплено около 200 участков. Наиболее напряжённая ситуация складывается в Правобережном и Ленинском округах, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
– Вместе с главами округов проехали более 15 СНТ Иркутска, где наблюдаются подтопления. В наиболее проблемные места уже выведена техника МУП «ИркутскАвтодор» и МУП «Водоканал», там ведётся прочистка водоотводящих канав, дренажных систем. В СНТ «Кооператор» и «Восток» работает четыре единицы техники и 10 человек. Также уже проведена работа по отсыпке и подъёму трансформатора в посёлке им. Горького, –сообщил заместитель мэра Иркутска – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.
– Вместе с представителями министерства экологии, Иркутского района, Мамонского муниципального образования выехали на место подтоплений рядом с поселком им. Горького для проведения оперативного совещания. На месте скоординировали работу оперативных служб и наметили ближайшие мероприятия по устранению подтоплений, – добавил первый заместитель мэра Иркутска Антон Красноштанов.
По словам специалистов, текущий подъём грунтовых вод в Правобережном и Ленинском округах вызван схожими техногенными факторами. Среди них массовая застройка территорий с пониженным рельефом, как следствие – изменение гидрологии больших пространств, в том числе пойм рек и болот. Также одна из причин – засыпка собственниками участков систем стоков воды.
– Необходимо подойти к решению этого вопроса комплексно. Вместе с расчисткой дренажных систем внутри СНТ нужно урегулировать систему выделения земельных участков в потенциально проблемных местах, а также проработать мероприятия по мелиорации болотистых участков. Для этого подключаем профильные службы, прорабатываем вопрос с областным министерством, – отметил заместитель мэра – руководитель аппарата Андрей Южаков.
Сотрудники МКУ города Иркутска «Безопасный город» в круглосуточном режиме проводят мониторинг районов возможного подтопления. На территории города работает пять экипажей. В случае, если потребуется эвакуация жителей, подготовлены пункты временного размещения для пострадавших.
С начала июня в Иркутске выпало 58 мм осадков при месячной норме в 68 мм.
В Иркутске подтопило около 200 приусадебных участков
Происшествия, Фото:
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