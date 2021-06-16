 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июня

15 июня

Популярное

В Иркутске подтопило около 200 приусадебных участков

В Иркутске подтопило около 200 приусадебных участков
Происшествия,  Фото:администрация Иркутска, admirk.ru
Подтопление произошло из-за подъёма грунтовых вод

В Иркутске устраняют подтопления дачных участков из-за подъёма грунтовых вод. Частично подтоплено около 200 участков. Наиболее напряжённая ситуация складывается в Правобережном и Ленинском округах, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

– Вместе с главами округов проехали более 15 СНТ Иркутска, где наблюдаются подтопления. В наиболее проблемные места уже выведена техника МУП «ИркутскАвтодор» и МУП «Водоканал», там ведётся прочистка водоотводящих канав, дренажных систем. В СНТ «Кооператор» и «Восток» работает четыре единицы техники и 10 человек. Также уже проведена работа по отсыпке и подъёму трансформатора в посёлке им. Горького, –сообщил заместитель мэра Иркутска – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

– Вместе с представителями министерства экологии, Иркутского района, Мамонского муниципального образования выехали на место подтоплений рядом с поселком им. Горького для проведения оперативного совещания. На месте скоординировали работу оперативных служб и наметили ближайшие мероприятия по устранению подтоплений, – добавил первый заместитель мэра Иркутска Антон Красноштанов.

По словам специалистов, текущий подъём грунтовых вод в Правобережном и Ленинском округах вызван схожими техногенными факторами. Среди них массовая застройка территорий с пониженным рельефом, как следствие – изменение гидрологии больших пространств, в том числе пойм рек и болот. Также одна из причин – засыпка собственниками участков систем стоков воды.

– Необходимо подойти к решению этого вопроса комплексно. Вместе с расчисткой дренажных систем внутри СНТ нужно урегулировать систему выделения земельных участков в потенциально проблемных местах, а также проработать мероприятия по мелиорации болотистых участков. Для этого подключаем профильные службы, прорабатываем вопрос с областным министерством, – отметил заместитель мэра – руководитель аппарата Андрей Южаков.

Сотрудники МКУ города Иркутска «Безопасный город» в круглосуточном режиме проводят мониторинг районов возможного подтопления. На территории города работает пять экипажей. В случае, если потребуется эвакуация жителей, подготовлены пункты временного размещения для пострадавших.

С начала июня в Иркутске выпало 58 мм осадков при месячной норме в 68 мм. 
подтопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Читинка случайно убила свою сестру в кафе
Читинка случайно убила свою сестру в кафе
Происшествия, 16.06.2021
Женщина получила смертельные травмы, ударившись о кафель
В Улан-Удэ школьник ограбил студентку
В Улан-Удэ школьник ограбил студентку
Происшествия, 16.06.2021
Школьник вынул телефон из кармана джинсов
В Иркутске подтопило около 200 приусадебных участков
В Иркутске подтопило около 200 приусадебных участков
Происшествия, 16.06.2021
Подтопление произошло из-за подъёма грунтовых вод
В Бурятии мошенник обманул двух наивных женщин
В Бурятии мошенник обманул двух наивных женщин
Происшествия, 16.06.2021
Мошеннику удалось выпросить чужие паспортные данные и банковские карты
В Бурятии дорожники повредили кормовую базу рыб
В Бурятии дорожники повредили кормовую базу рыб
Происшествия, 16.06.2021
Из-за загрязнения рек возбудили уголовное дело
Улан-удэнец стал виновником гибели матери на пожаре
Улан-удэнец стал виновником гибели матери на пожаре
Происшествия, 16.06.2021
Пожар произошёл в квартире, где жила семья  
Названа пятёрка самых частых нарушений ПДД в Иркутске
Названа пятёрка самых частых нарушений ПДД в Иркутске
Происшествия, 15.06.2021
С начала года в ДТП в Иркутске погибли 19 человек
В Бурятии нашли тело упавшего в реку подростка
В Бурятии нашли тело упавшего в реку подростка
Происшествия, 15.06.2021
14-летний подросток упал в реку с обрыва
В Улан-Удэ насмерть сбивший подростков водитель получил 15 лет
В Улан-Удэ насмерть сбивший подростков водитель получил 15 лет
Происшествия, 15.06.2021
Вынесен приговор по резонансному делу о гибели 16-летних подростков
Иркутянина, решившего отдохнуть в Крыму, обманули мошенники
Иркутянина, решившего отдохнуть в Крыму, обманули мошенники
Происшествия, 15.06.2021
Только за прошлую неделю у жителей региона, планирующих путешествия, похитили свыше 100 тысяч
В Улан-Удэ карманник орудовал в часы пик в маршрутках
В Улан-Удэ карманник орудовал в часы пик в маршрутках
Происшествия, 15.06.2021
Один из украденных телефонов карманник подарил девушке
Житель Бурятии, отрубивший племяннице пальцы, пойдёт под суд
Житель Бурятии, отрубивший племяннице пальцы, пойдёт под суд
Происшествия, 15.06.2021
Мужчина отрубил пальцы пятилетней племяннице, уронившей его планшет
В Бурятии «чёрный» лесоруб заперся в машине от лесников
В Бурятии «чёрный» лесоруб заперся в машине от лесников
Происшествия, 15.06.2021
Мужчина не успел убежать и решил забаррикадироваться в машине

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^