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Улан-удэнец стал виновником гибели матери на пожаре

Улан-удэнец стал виновником гибели матери на пожаре
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл в квартире, где жила семья

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении 65-летнего пенсионера, по вине которого на пожаре погибла его мать. Он признан виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Мужчина уснул на кровати с непотушенной сигаретой в руках. В результате загорелся матрац, а после огонь распространился на всю квартиру. Пожилая мать мужчины отравилась угарным газом. Она умерла спустя шесть дней в больнице.

- Суд назначил виновному наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства условно с испытательным сроком на 1 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор вступил в законную силу.
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