Пожар произошёл в квартире, где жила семья
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении 65-летнего пенсионера, по вине которого на пожаре погибла его мать. Он признан виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Мужчина уснул на кровати с непотушенной сигаретой в руках. В результате загорелся матрац, а после огонь распространился на всю квартиру. Пожилая мать мужчины отравилась угарным газом. Она умерла спустя шесть дней в больнице.
- Суд назначил виновному наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства условно с испытательным сроком на 1 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор вступил в законную силу.
Улан-удэнец стал виновником гибели матери на пожаре
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 16.06.2021
Из-за загрязнения рек возбудили уголовное дело
Происшествия, 16.06.2021
Пожар произошёл в квартире, где жила семья
С начала года в ДТП в Иркутске погибли 19 человек
14-летний подросток упал в реку с обрыва
Вынесен приговор по резонансному делу о гибели 16-летних подростков
Спортсмен упал при переходе через реку
Только за прошлую неделю у жителей региона, планирующих путешествия, похитили свыше 100 тысяч
Машины были припаркованы во дворе дома
Один из украденных телефонов карманник подарил девушке
Мужчина отрубил пальцы пятилетней племяннице, уронившей его планшет
Мужчина не успел убежать и решил забаррикадироваться в машине
Молодого человека убило током
Таксист вёз младенца, несмотря на отсутствие удерживающего устройства
По вине пьяного мужчины пострадала девушка-водитель
Водитель скончался на месте