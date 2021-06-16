Улан-удэнец стал виновником гибели матери на пожаре

Пожар произошёл в квартире, где жила семья



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении 65-летнего пенсионера, по вине которого на пожаре погибла его мать. Он признан виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности».



Мужчина уснул на кровати с непотушенной сигаретой в руках. В результате загорелся матрац, а после огонь распространился на всю квартиру. Пожилая мать мужчины отравилась угарным газом. Она умерла спустя шесть дней в больнице.



- Суд назначил виновному наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства условно с испытательным сроком на 1 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор вступил в законную силу.

