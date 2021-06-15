Таксист вёз младенца, несмотря на отсутствие удерживающего устройства
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Читы, по вине которого в ДТП пострадал месячный ребёнок. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, а также в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.
Как сообщал «Байкал-Daily», обвиняемый работал таксистом, не имея при этом соответствующего разрешения. 18 марта 2021 года мужчина перевозил супружескую пару с месячным ребёнком.
По версии следствия, во время движения водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП девочке в возрасте одного месяца был причинён тяжкий вред здоровью.
Следствие считает, что водитель не обеспечил безопасность пассажиров, перевозя ребёнка без удерживающего устройства. Кроме того, водитель не учёл сложные погодные условия – в тот день шёл снег, и дорожное покрытие было скользким – и выбрал скорость, которая не соответствовала обстановке, что привело к ДТП и травмированию младенца.
В ходе предварительного расследования были назначены необходимые судебные экспертизы - медицинские и автотехническая.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
В Чите будут судить таксиста, по вине которого травмы получил месячный ребёнок
Происшествия, Фото:
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