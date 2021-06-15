В Иркутской области погиб водитель мопеда

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Водитель скончался на месте



В Тайшетском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП.



Авария произошла в ночь с 13 на 14 июня на 1178 километре федеральной трассы «Иркутск-Новосибирск». В результате аварии погиб 32-летний водитель мопеда.



Мужчина управлял мопедом Suzuki без государственного регистрационного знака. По предварительной информации, направляясь со стороны Красноярска в сторону Иркутска, водитель не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил опрокидывание мототранспортного средства.



Водитель мопеда скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.



Проверка продолжается, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



