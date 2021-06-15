Туристы устроили лесной пожар на утёсе Саган-Заба на Байкале

Днём 12 июня работники Прибайкальского национального парка во время патрулирования западного побережья Байкала обнаружили пожар вблизи утёса Саган-Заба. Огонь быстро распространялся по сухой подстилке. Сотрудники нацпарка приступили к тушению пожара, заявив о нём в лесоохрану, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Дознаватели МЧС установили, что очаг пожара находился в месте пребывания туристов. Люди, сделавшие привал недалеко от пешей тропы, развели костер в нарушение требований особого противопожарного режима. Уходя же, туристы не убедились в том, что огонь полностью погас. От кострища пламя ушло в лес.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,7 га. Благодаря своевременному обнаружению пожар был ликвидирован. Его тушили восемь человек.
15 июня, по состоянию на 12 часов, в Иркутской области остаются действующими четыре лесных пожара, три из которых локализованы. Крупнейший пожар (его площадь на днях превышала 30 тысяч га) в Катангском районе тушили в том числе самолёт Ил-76, два вертолёта Ми-8 МЧС России. За сутки они совершили 27 сливов 120 тонн воды.
На севере Иркутской области зарегистрированы высокие и чрезвычайные классы пожарной опасности лесов.