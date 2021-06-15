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Туристы устроили лесной пожар на утёсе Саган-Заба на Байкале

Туристы устроили лесной пожар на утёсе Саган-Заба на Байкале
Происшествия,  Фото:госинспектор Еланцинского лесничества ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Иван Петров
Пожар вовремя обнаружили работники Прибайкальского нацпарка

Днём 12 июня работники Прибайкальского национального парка во время патрулирования западного побережья Байкала обнаружили пожар вблизи утёса Саган-Заба. Огонь быстро распространялся по сухой подстилке. Сотрудники нацпарка приступили к тушению пожара, заявив о нём в лесоохрану, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Дознаватели МЧС установили, что очаг пожара находился в месте пребывания туристов. Люди, сделавшие привал недалеко от пешей тропы, развели костер в нарушение требований особого противопожарного режима. Уходя же, туристы не убедились в том, что огонь полностью погас. От кострища пламя ушло в лес.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,7 га. Благодаря своевременному обнаружению пожар был ликвидирован. Его тушили восемь человек.



15 июня, по состоянию на 12 часов, в Иркутской области остаются действующими четыре лесных пожара, три из которых локализованы. Крупнейший пожар (его площадь на днях превышала 30 тысяч га) в Катангском районе тушили в том числе самолёт Ил-76, два вертолёта Ми-8 МЧС России. За сутки они совершили 27 сливов 120 тонн воды.

На севере Иркутской области зарегистрированы высокие и чрезвычайные классы пожарной опасности лесов.
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