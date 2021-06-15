82-летняя женщина пропала ещё в начале весны
Пропавшая ещё весной 82-летняя жительница Бурятии найдена мёртвой. Её тело обнаружили вчера днём, 14 июня, в реке Селенга. По предварительным данным, следов насильственной смерти нет.
- Завершен розыск 82-летней женщины, которая 9 марта ушла из социального учреждения Улан-Удэ, и до настоящего времени её местонахождение было неизвестно. Её тело, предварительно, без признаков насильственной смерти, обнаружено днём 14 июня в реке Селенга в Советском районе. Сообщение поступило в полицию около 16.20 часов, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
82-летняя бабушка ушла из социального учреждения, где жила, вечером 9 марта. Тогда сообщалось, что в городе она не ориентируется и может представляться другим именем.
Ориентировка пропавшей была передана наружным службам полиции и Росгвардии. Опрошены возможные очевидцы, проживающие в районе пансионата, а также сотрудники расположенных поблизости торговых организаций. В торговых точках, где имеется уличное видеонаблюдение, просмотрели записи. К поиску пожилой женщины подключились волонтёры отряда «Лиза Алерт». Однако сразу найти пропавшую не удалось.
В Бурятии тело пропавшей бабушки нашли в реке
Происшествия, Фото:
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