В Бурятии тело пропавшей бабушки нашли в реке

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

82-летняя женщина пропала ещё в начале весны



Пропавшая ещё весной 82-летняя жительница Бурятии найдена мёртвой. Её тело обнаружили вчера днём, 14 июня, в реке Селенга. По предварительным данным, следов насильственной смерти нет.



- Завершен розыск 82-летней женщины, которая 9 марта ушла из социального учреждения Улан-Удэ, и до настоящего времени её местонахождение было неизвестно. Её тело, предварительно, без признаков насильственной смерти, обнаружено днём 14 июня в реке Селенга в Советском районе. Сообщение поступило в полицию около 16.20 часов, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



82-летняя бабушка ушла из социального учреждения, где жила, вечером 9 марта. Тогда сообщалось, что в городе она не ориентируется и может представляться другим именем.



Ориентировка пропавшей была передана наружным службам полиции и Росгвардии. Опрошены возможные очевидцы, проживающие в районе пансионата, а также сотрудники расположенных поблизости торговых организаций. В торговых точках, где имеется уличное видеонаблюдение, просмотрели записи. К поиску пожилой женщины подключились волонтёры отряда «Лиза Алерт». Однако сразу найти пропавшую не удалось.



