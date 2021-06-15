В Улан-Удэ «Ниссан» сбил мальчика у квасной бочки



- 30-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай», следуя по стоянке магазина, расположенного по адресу ул. Керамическая 2а, совершил наезд на ребёнка 2007 года рождения, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.





В воскресенье днём, 13 июня, в Улан-Удэ произошёл наезд на 13-летнего мальчика. Всё произошло на улице Керамическая у квасной бочки. Ребёнок купил квас, отошёл от бочки, когда его сбил автомобиль.