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В Улан-Удэ «Ниссан» сбил мальчика у квасной бочки

В Улан-Удэ «Ниссан» сбил мальчика у квасной бочки
Происшествия, 
Мальчик попал под колёса автомобиля после покупки кваса

В воскресенье днём, 13 июня, в Улан-Удэ произошёл наезд на 13-летнего мальчика. Всё произошло на улице Керамическая у квасной бочки. Ребёнок купил квас, отошёл от бочки, когда его сбил автомобиль.

- 30-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай», следуя по стоянке магазина, расположенного по адресу ул. Керамическая 2а, совершил наезд на ребёнка 2007 года рождения, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.

 

В результате мальчик был госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу. По предварительным данным, у него перелом ноги.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале июня на улице Комарова водитель «Тойоты Витц» сбил шестилетнего мальчика на велосипеде. Также во дворе многоквартирного дома на улице Жердева автомобиль сбил шестилетнего мальчика, выбежавшего из подъезда.

8 июня в больнице скончался ребёнок, который попал под колёса «Тойоты Лэнд Крузер» возле Сужи.

ДТП
 
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