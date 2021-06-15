В Бурятии стало больше мошенничеств и изнасилований

Число убийство сократилось



Прокуратура Бурятии представила результаты анализа состояния и динамики преступности в республике за январь-май 2021 года.



За пять месяцев зарегистрировано 8 880 преступлений, что почти на 4 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года (8 543).



Возросло число разбоев (+28 %), мошенничеств (+38 %), вымогательств (+89 %), изнасилований и покушений на изнасилование (+52 %), преступлений, связанных с незаконной охотой (+133 %).



В то же время снизилось количество убийств и покушений на убийство ( 21%), краж (-3 %), в том числе с проникновением в квартиры (-16 %), грабежей (-22 %), хулиганств (-60 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью ( 20 %), угонов ( 9 %), преступлений, связанных с незаконными оборотами оружия (-15 %) и наркотиков (-8 %).



На 4,6 % сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 27,4 % .



Увеличилось количество интернет- и телефонных мошенничеств. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их число возросло на 38 % и составило 1 631.



Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики.

