В Улан-Удэ «Тойота» сбила пенсионера





Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером 8 июня в больнице скончался ребёнок , которого около села Сужа сбил 4 июня водитель «Тойоты Лэнд Крузер».

В Улан-Удэ в 11 часов 34-летний водитель автомобиля «Тойота Приус», следуя по улице Жердева, вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на 75-летнего пешехода.В результате аварии пожилой мужчина с травмами был госпитализирован в БСМП.На месте происшествия выявлены недостатки в виде отсутствия дорожной разметки, сотрудниками Госавтоинспекции составлен соответствующий акт, сообщили в УГИБДД по Бурятии.