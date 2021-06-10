В Улан-Удэ «Тойота» сбила пенсионера

ДТП произошло возле ТРЦ People's Park
В Улан-Удэ в 11 часов 34-летний водитель автомобиля «Тойота Приус», следуя по улице Жердева, вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на 75-летнего пешехода.
В результате аварии пожилой мужчина с травмами был госпитализирован в БСМП.
На месте происшествия выявлены недостатки в виде отсутствия дорожной разметки, сотрудниками Госавтоинспекции составлен соответствующий акт, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером 8 июня в больнице скончался ребёнок
, которого около села Сужа сбил 4 июня водитель «Тойоты Лэнд Крузер».
ДТП произошло возле ТРЦ «People's Park»
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