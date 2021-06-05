В Бурятии «Тойота» врезалась в «Жигули»

У виновника аварии отсутствовал полис ОСАГО
Сегодня около 17.00 в селе Иволгинск Иволгинского района произошло ДТП. Молодой человек, управляя автомобилем Toyota Caldina, перед пешеходным переходом столкнулся с машиной «Жигули», которой управлял пенсионер. Также в салоне «Жигулей» находилась его супруга и дочь-инвалид.
Пострадавших в результате ДТП нет. У виновника аварии отсутствовал полис ОСАГО, и участники долго не могли договориться по сумме возмещения.
У виновника аварии отсутствовал полис ОСАГО
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