В Улан-Удэ перед «зеброй» столкнулись «Тойоты»









Сегодня днём в микрорайоне Исток в Улан-Удэ произошло ДТП.Автомобиль Toyota RAV4 остановился перед пешеходным переходом, и в этот момент в него врезалась машина Toyota Ractis, за рулём которой находилась девушка.Пострадавших в результате аварии нет.