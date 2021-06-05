В Улан-Удэ перед «зеброй» столкнулись «Тойоты»

Пострадавших в результате аварии нет
Сегодня днём в микрорайоне Исток в Улан-Удэ произошло ДТП.
Автомобиль Toyota RAV4 остановился перед пешеходным переходом, и в этот момент в него врезалась машина Toyota Ractis, за рулём которой находилась девушка.
Пострадавших в результате аварии нет.
У виновника аварии отсутствовал полис ОСАГО
Предполагают, что дом подожгли
Пострадавших в результате аварии нет
На месте работает следственно-оперативная группа
Виновник ДТП не предоставил преимущество «Газели»
Чрезвычайный пятый класс был зарегистрирован в Киренском районе
Родители оставили ребёнка без присмотра
Вором оказался асоциальный мужчина
По предварительным данным, в доме обнаружили подозрительный предмет в доме
Водитель рассказал, что его ослепило солнце
Убийца напал на обидчика
Мальчик получил тяжёлые травмы
Собаки испугали ребёнка, за что поплатилась их хозяйка
Следователи и специалисты детально осмотрят место трагического происшествия
Маньяка признали виновным в ещё двух убийствах