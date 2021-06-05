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В Улан-Удэ перед «зеброй» столкнулись «Тойоты»

В Улан-Удэ перед «зеброй» столкнулись «Тойоты»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавших в результате аварии нет

Сегодня днём в микрорайоне Исток в Улан-Удэ произошло ДТП.

Автомобиль Toyota RAV4 остановился перед пешеходным переходом, и в этот момент в него врезалась машина Toyota Ractis, за рулём которой находилась девушка.

Пострадавших в результате аварии нет.


 

ДТП
 
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