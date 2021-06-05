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В Улан-Удэ подожгли парикмахерскую

В Улан-Удэ подожгли парикмахерскую
Происшествия,  Фото:скриншот
На месте работает следственно-оперативная группа

В Улан-Удэ сегодня ночью подожгли парикмахерскую. Об этом сообщается в аккаунте барбершопа в Instagram, а также паблике ves_ulan_ude.

- Два молодых человека попали в камеру. В руках жидкость, он засыпает и поджигает. Как будто в 90-е годы. Что это? Конкуренция или, они хотят пугать? – говорится в аккаунте парикмахерской.

Также в соцсети опубликована запись возгорания входной двери заведения с камер видеонаблюдения.

Владелец парикмахерской отмечает, что это уже не первый случай. «Вот второй раз подожгли парикмахерскую! Первый раз был 8 марта. Тогда у нас не было камеры наблюдения! Мы не смогли доказать, что у нас был поджог», - рассказал мужчина.

В МВД по Бурятии подтвердили, что действительно в полицию поступило заявление о случившемся.

- Сегодня ночью в отдел полиции № 2 Управления МВД России по городу Улан-Удэ поступило заявление о возгорании входной двери парикмахерской по улице Терешковой. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия на установление личности злоумышленников и обстоятельств произошедшего, - прокомментировали «Байкал-Daily»в пресс-службе МВД по республике.

На месте работает следственно-оперативная группа
пожар
 
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