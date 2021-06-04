Житель Бурятии украл телевизор у спящей женщины

Вором оказался асоциальный мужчина



Днём 2 июня в отделение полиции по Кижингинскому району обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что пока она спала, неизвестный проник в её дом и украл телевизор. Стоимость телевизора она оценила в восемь тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Полицейские раскрыли кражу. Вором оказался 42-летний сельчанин, с которым потерпевшая несколькими днями ранее распивала спиртные напитки у себя дома.



Ранним утром 2 июня он вновь пришёл в гости к женщине. Увидев, что она спит, похитил технику. Телевизор он планировал продать, а вырученные деньги потратить на покупку спиртного.



Мужчина недавно освободился из мест заключения и вёл асоциальный образ жизни.



Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

