Убийца напал на обидчика
Усть-Илимский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, признав его виновным в убийстве.
Установлено, что в августе 2019 года вечером мужчина вооружился ножом и направился в квартиру своего обидчика. До этого у них произошёл конфликт.
Гость застал хозяина квартиры спящим. Убийца набросился на него и причинил множественные ножевые ранения. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления.
- Суд приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил законную силу, - сообщили в областной прокуратуре.
Житель Иркутской области получил 8 лет за убийство спящего мужчины
Происшествия, Фото:
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