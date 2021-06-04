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Житель Иркутской области получил 8 лет за убийство спящего мужчины

Житель Иркутской области получил 8 лет за убийство спящего мужчины
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийца напал на обидчика

Усть-Илимский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, признав его виновным в убийстве.

Установлено, что в августе 2019 года вечером мужчина вооружился ножом и направился в квартиру своего обидчика. До этого у них произошёл конфликт.

Гость застал хозяина квартиры спящим. Убийца набросился на него и причинил множественные ножевые ранения. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления.

- Суд приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил законную силу, - сообщили в областной прокуратуре.
убийство
 
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