Собаки испугали ребёнка, за что поплатилась их хозяйка
В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемую в грабеже, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В полицию обратилась жительница села Петропавловка. Женщина сообщила, что у неё отняли сотовый телефон. Наряд вневедомственной охраны, направленный на место преступления, задержал грабительницу недалеко от дома потерпевшей.
Выяснилось, что грабёж произошёл из-за собак. Женщина приехала в гости к брату, когда ей позвонили и попросили встретить такси с племянником. Когда мальчик вышел из машины, его напугали бегавшие по улице соседские собаки.
Решив призвать к ответу соседей, брат с сестрой направились к ним домой. Там подозреваемая отобрала у 42-летней жертвы сотовый телефон и ушла с ним.
Задержанная, 30-летняя жительница Джидинского района, была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.
Жительницу Бурятии ограбили в отместку за её собак
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мальчик получил тяжёлые травмы
Собаки испугали ребёнка, за что поплатилась их хозяйка
Следователи и специалисты детально осмотрят место трагического происшествия
Маньяка признали виновным в ещё двух убийствах
ДТП произошло на федеральной трассе «Байкал»
Возбуждено уголовное дело
Беспечный владелец телефона не позаботился о безопасности после того, как потерял его
Одна из потерпевших лишилась накоплений от продажи квартиры
Невиновный мужчина находился в розыске по делу об убийстве у «Спутника»
Авария произошла на севере области
Два лесных пожара тушили в Бурятии
Тело пожарные обнаружили во время тушения
Движение машин возможно только по одной стороне дороги
Причина - неисправность узлов и механизмов автомобиля
Агрессивный мужчина пошёл с ножами на полицейских