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Жительницу Бурятии ограбили в отместку за её собак

Жительницу Бурятии ограбили в отместку за её собак
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Собаки испугали ребёнка, за что поплатилась их хозяйка

В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемую в грабеже, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

В полицию обратилась жительница села Петропавловка. Женщина сообщила, что у неё отняли сотовый телефон. Наряд вневедомственной охраны, направленный на место преступления, задержал грабительницу недалеко от дома потерпевшей.

Выяснилось, что грабёж произошёл из-за собак. Женщина приехала в гости к брату, когда ей позвонили и попросили встретить такси с племянником. Когда мальчик вышел из машины, его напугали бегавшие по улице соседские собаки.

Решив призвать к ответу соседей, брат с сестрой направились к ним домой. Там подозреваемая отобрала у 42-летней жертвы сотовый телефон и ушла с ним.

Задержанная, 30-летняя жительница Джидинского района, была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

грабеж Росгвардия
 
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