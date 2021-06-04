Жительницу Бурятии ограбили в отместку за её собак

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Собаки испугали ребёнка, за что поплатилась их хозяйка



В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемую в грабеже, сообщили в Росгвардии по Бурятии.



В полицию обратилась жительница села Петропавловка. Женщина сообщила, что у неё отняли сотовый телефон. Наряд вневедомственной охраны, направленный на место преступления, задержал грабительницу недалеко от дома потерпевшей.



Выяснилось, что грабёж произошёл из-за собак. Женщина приехала в гости к брату, когда ей позвонили и попросили встретить такси с племянником. Когда мальчик вышел из машины, его напугали бегавшие по улице соседские собаки.



Решив призвать к ответу соседей, брат с сестрой направились к ним домой. Там подозреваемая отобрала у 42-летней жертвы сотовый телефон и ушла с ним.



Задержанная, 30-летняя жительница Джидинского района, была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.



