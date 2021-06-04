У неадекватного улан-удэнца нашли гашишное масло

Происшествия, Фото: из архива

Возбуждено уголовное дело



В Улан-Удэ сотрудники ППС изъяли у прохожего гашишное масло. Молодой человек выдал себя своим поведением.



- Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в ходе патрулирования жилого массива на улице Гагарина задержали 25-летнего улан-удэнца, который вёл себя неадекватно. У него обнаружено и изъято наркотическое вещество. По заключению экспертизы изъятое – гашишное масло массой около двух граммов, - сообщает МВД по Бурятии.



По результатам медицинского освидетельствования у молодого установлено состояние наркотического опьянения. Он будет привлечен к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ – за потребление наркотических средств.



Задержанный не работает, ранее судим за имущественные преступления. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса.

