Возбуждено уголовное дело
В Улан-Удэ сотрудники ППС изъяли у прохожего гашишное масло. Молодой человек выдал себя своим поведением.
- Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в ходе патрулирования жилого массива на улице Гагарина задержали 25-летнего улан-удэнца, который вёл себя неадекватно. У него обнаружено и изъято наркотическое вещество. По заключению экспертизы изъятое – гашишное масло массой около двух граммов, - сообщает МВД по Бурятии.
По результатам медицинского освидетельствования у молодого установлено состояние наркотического опьянения. Он будет привлечен к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ – за потребление наркотических средств.
Задержанный не работает, ранее судим за имущественные преступления. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса.
У неадекватного улан-удэнца нашли гашишное масло
Происшествия, Фото:
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