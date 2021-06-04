Беспечный владелец телефона не позаботился о безопасности после того, как потерял его
24 мая в отделение полиции посёлка Онохой обратился 55-летний мужчина, у которого сняли деньги с банковского счёта, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мужчина рассказал, что он потерял сотовой телефон, к сим-карте которого была подключена услуга «мобильный банк».
Полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался 45-летний улан-удэнец, не имеющий постоянного заработка.
Выяснилось, что сотовый телефон мужчина нашёл возле продуктового магазина. При просмотре данных телефона он обнаружил сервисные банковские сообщения. С помощью мобильного банка он перевёл около 10 тысяч рублей своей знакомой.
- Совершению преступления способствовало беспечное отношение к своему имуществу владельца мобильного. Он, потеряв телефон, не отключил привязку номера к банковскому счету и не заблокировал сим-карту, - отмечают в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец нашёл телефон и перевёл 10 тысяч
Происшествия, Фото:
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