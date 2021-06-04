Улан-удэнец нашёл телефон и перевёл 10 тысяч

Беспечный владелец телефона не позаботился о безопасности после того, как потерял его



24 мая в отделение полиции посёлка Онохой обратился 55-летний мужчина, у которого сняли деньги с банковского счёта, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчина рассказал, что он потерял сотовой телефон, к сим-карте которого была подключена услуга «мобильный банк».



Полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался 45-летний улан-удэнец, не имеющий постоянного заработка.



Выяснилось, что сотовый телефон мужчина нашёл возле продуктового магазина. При просмотре данных телефона он обнаружил сервисные банковские сообщения. С помощью мобильного банка он перевёл около 10 тысяч рублей своей знакомой.



- Совершению преступления способствовало беспечное отношение к своему имуществу владельца мобильного. Он, потеряв телефон, не отключил привязку номера к банковскому счету и не заблокировал сим-карту, - отмечают в полиции.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

