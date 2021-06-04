Авария произошла на севере области
Сегодня, 4 июня, в 6:10 произошло аварийное отключение в пяти населённых пунктах Мамско-Чуйского района Иркутской области.
Без электроэнергии остаются 600 жилых домов и 18 социально-значимых объектов.
К аварийно-восстановительным работам привлечены пять человек и одна единица техники, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
600 домов в Иркутской области остались без электричества
Происшествия, Фото:
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