600 домов в Иркутской области остались без электричества

Авария произошла на севере области



Сегодня, 4 июня, в 6:10 произошло аварийное отключение в пяти населённых пунктах Мамско-Чуйского района Иркутской области.



Без электроэнергии остаются 600 жилых домов и 18 социально-значимых объектов.



К аварийно-восстановительным работам привлечены пять человек и одна единица техники, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

