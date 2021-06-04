В Улан-Удэнском военном лесничестве горел лес

Два лесных пожара тушили в Бурятии



Накануне, спустя три дня отсутствия лесных пожаров, в Бурятии вновь загорелись леса.



- За прошедшие сутки обнаружено два возгорания в Тарбагатайском районе на территории Улан-Удэнского военного лесничества. Лесные пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На тушении работало 75 человек из числа лесной охраны и привлечённых лиц. Задействовано четыре единицы спецтехники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 14 га.



Пожары были ликвидированы.



В республике действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44



