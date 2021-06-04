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В Улан-Удэнском военном лесничестве горел лес

В Улан-Удэнском военном лесничестве горел лес
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Два лесных пожара тушили в Бурятии

Накануне, спустя три дня отсутствия лесных пожаров, в Бурятии вновь загорелись леса.

- За прошедшие сутки обнаружено два возгорания в Тарбагатайском районе на территории Улан-Удэнского военного лесничества. Лесные пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работало 75 человек из числа лесной охраны и привлечённых лиц. Задействовано четыре единицы спецтехники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 14 га.

Пожары были ликвидированы.

В республике действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44

лесные пожары
 
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