Два лесных пожара тушили в Бурятии
Накануне, спустя три дня отсутствия лесных пожаров, в Бурятии вновь загорелись леса.
- За прошедшие сутки обнаружено два возгорания в Тарбагатайском районе на территории Улан-Удэнского военного лесничества. Лесные пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении работало 75 человек из числа лесной охраны и привлечённых лиц. Задействовано четыре единицы спецтехники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 14 га.
Пожары были ликвидированы.
В республике действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44
В Улан-Удэнском военном лесничестве горел лес
Происшествия, Фото:
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