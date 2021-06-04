В Бурятии на пожаре погиб пенсионер и спасся его внук









Накануне днём в селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии на пожаре в жилом доме погиб пенсионер.Тело 67-летнего мужчины пожарные обнаружили, когда потушили пламя внутри дома.- На момент возгорания пенсионер находился со своим старшим внуком, который успел спастись, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Огонь уничтожил веранду, крышу и стены дома на общей площади 40 кв. м.Вместе с погибшим жили его дочь с тремя детьми и зять. Они переехали к родственниками.Предварительная причина пожара – короткое замыкание электросети.