В Бурятии на пожаре погиб пенсионер и спасся его внук

Тело пожарные обнаружили во время тушения
Накануне днём в селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии на пожаре в жилом доме погиб пенсионер.
Тело 67-летнего мужчины пожарные обнаружили, когда потушили пламя внутри дома.
- На момент возгорания пенсионер находился со своим старшим внуком, который успел спастись, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Огонь уничтожил веранду, крышу и стены дома на общей площади 40 кв. м.
Вместе с погибшим жили его дочь с тремя детьми и зять. Они переехали к родственниками.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электросети.
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