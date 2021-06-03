Лжебанкиры и лжеполицейский уговорили мужчину «обезопасить» свои деньги
Житель Осинского района Иркутской области обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные обманом похитили 250 тысяч рублей.
Накануне ему позвонил мужчина, обратился по имени и отчеству, представился младшим сотрудником технической безопасности банка и пояснил, что с его счета кто-то пытается списать восемь тысяч рублей. Затем мужчину соединили с другим «сотрудником службы безопасности», который сообщил о мошеннических действиях и объяснил, что деньги нужно «обезопасить».
Сразу после этого мужчине с номера, идентичного номеру дежурной части ГУ МВД России по Иркутской области, позвонил мужчина, представился сотрудником Главка. Он подтвердил, что якобы получил письмо из банка по факту попытки совершения в отношении него мошенничества, что и усыпило бдительность жертвы.
Поверив звонившим, мужчина выполнил все их требования и перечислил деньги на «безопасный счёт», номер которого продиктовали собеседники.
По пути домой гражданин понял, что деньги похищены, и отправился в полицию.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области перевёл мошенникам 250 тысяч
Происшествия, Фото:
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