Возле Байкала произошёл разлив нефтепродуктов





Сегодня около 12 часов на Култукском тракте в Иркутской области перевернулся бензовоз. 59-летний водитель грузовой машины «Вольво» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.- Пострадавших нет. Движение автомашин не ограничено, - отметили в Госавтоинспекции.В результате аварии произошёл разлив загрязняющих веществ. Нефтесодержащие продукты попали в том числе в лес.- Незамедлительно инициированы мероприятия по ликвидации загрязнения, анализируются причины случившегося. На место аварии выехали сотрудники Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, следственного комитета, МЧС, министерства лесного комплекса по Иркутской области, Росприроднадзора и службы государственного экологического надзора, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.Угрозы возгорания нет.- О результатах проверки, размере ущерба, причинённого почвам, будет сообщено дополнительно, - отметили в Байкальской природоохранной прокуратуре.