Забайкальца будут судить за убийство земляка в Бурятии

Погибший мужчина год считался без вести пропавшим



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своего земляка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.



В конце июня 2020 года в лесу в Муйском районе нашли тело мужчины с простреленной головой. Как выяснилось, это 50-летний житель Забайкальского края, без вести пропавший ещё в 2019 году.



По подозрению в убийстве был задержан ранее судимый за совершение тяжких имущественных преступлений житель Читы.



По данным следствия, 2 августа 2019 года в лесу в местности Муякан в Муйском районе обвиняемый расправился со своим напарником из-за разногласий в трудовой деятельности и личной неприязни. Убийца выстрелил ему в голову.



Затем обвиняемый со своим товарищем закопали тело земляка. После чего украли его личные вещи и автомобиль, который затем продали в Забайкальском крае.



На задержанного возбудили уголовные дела по статьям «Убийство из корыстных целей», «Разбой, совершённый с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «Незаконное приобретение, хранение, сбыт огнестрельного оружия».



Соучастник, который помогал закапывать труп, также предстанет перед судом за укрывательство преступлений, а также за приобретение и сбыт имущества заведомо добытого преступным путём.



В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

