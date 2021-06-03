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Забайкальца будут судить за убийство земляка в Бурятии

Забайкальца будут судить за убийство земляка в Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Погибший мужчина год считался без вести пропавшим

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своего земляка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

В конце июня 2020 года в лесу в Муйском районе нашли тело мужчины с простреленной головой. Как выяснилось, это 50-летний житель Забайкальского края, без вести пропавший ещё в 2019 году.

По подозрению в убийстве был задержан ранее судимый за совершение тяжких имущественных преступлений житель Читы.

По данным следствия, 2 августа 2019 года в лесу в местности Муякан в Муйском районе обвиняемый расправился со своим напарником из-за разногласий в трудовой деятельности и личной неприязни. Убийца выстрелил ему в голову.

Затем обвиняемый со своим товарищем закопали тело земляка. После чего украли его личные вещи и автомобиль, который затем продали в Забайкальском крае.

На задержанного возбудили уголовные дела по статьям «Убийство из корыстных целей», «Разбой, совершённый с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «Незаконное приобретение, хранение, сбыт огнестрельного оружия».

Соучастник, который помогал закапывать труп, также предстанет перед судом за укрывательство преступлений, а также за приобретение и сбыт имущества заведомо добытого преступным путём.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
убийство
 
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